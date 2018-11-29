В Украине полностью ликвидировали еще один банк

В Украине перестал существовать еще один банк

Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил о прекращении юридического лица банка Таврика.

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Запись о прекращении деятельности банка как юрлица внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Таким образом, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.

Полномочия Фонда гарантирования как ликвидатора банка Таврика прекращены.

Национальный банк Украины 20 марта 2013 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк Таврика. Процедура ликвидации должна была завершиться через год, однако позже была неоднократно продлена.

Согласно данным НБУ, к 1 января 2013 года по размеру общих активов (2,6 млрд грн) Таврика занимал 60-е место среди 175 действовавших на тот момент банков.