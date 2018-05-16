В Украине появится новый способ продажи "мусорных" бумаг банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) намерен во второй половине июня начать продажу ценных бумаг ликвидируемых банков на аукционах по голландской модели с объединением в лоты.

Об этом сообщил директор департамента консолидированной продажи активов ФГВФЛ Тарас Елейко, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что со второй половины июня мы будем это запускать. "Голландский аукцион" будет запущен по тем ценным бумагам, которые у нас остались, учитывая, что все ценные бумаги, которые были и которые могли торговаться, уже были выставлены на торги по старой модели. Это будут в основном ценные бумаги низкого качества", - сказал он.

Елейко также сообщил, что портфель "мусорных" ценных бумаг в ликвидируемых банках составляет более 12,7 млрд грн.

"Всего в ликвидируемых банках портфель ценных бумаг составляет чуть более 15 млрд грн без учета ОВГЗ, которые все в залоге НБУ и мы ожидаем их погашения. Из них таких, по которым либо не было котировок, либо имеющих признаки фиктивности примерно более 12,7 млрд грн. Согласно законодательству все эти ценные бумаги мы обязаны выставить на торги. В настоящее время разработан четкий механизм работы с фондовыми биржами, с брокерами, которые обеспечивают продажу ценных бумаг", - сказал он.

По его словам, по ликвидным ценным бумагам в настоящее время проводятся аукционы по английской модели. "Мы проводим сотни, наверное, даже тысячи аукционов. К сожалению, они безрезультативны", - сказал он, добавив, что поэтому ФГВФЛ намерен перейти к голландской модели аукционов.

При этом Елейко отметил, что в портфеле ФГВФЛ есть и ликвидные активы: "Можем вспомнить показательный аукцион по продаже акций Мотор Сич, на котором был продан 1% уставного капитала четырьмя пакетами. Цены на эти акции обновляли исторические рекорды", - сказал он.

Напомним, что в ноябре 2017 года Фонд гарантирования провел первые успешные "голландские аукционы" по продаже активов неплатежеспособных банков на площадке Prozorro.Продажи.

А с 1 февраля этого года ФГВФЛ начал выставлять на индивидуальную продажу через "голландские аукционы" права требования по кредитам физических лиц во всех неплатежеспособных банках.