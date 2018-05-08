В Украине появилась новая платежная система

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НБУ зарегистрировал платежную систему Глобус
Фото: Pixabay

НБУ зарегистрировал платежную систему Глобус

Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал новую систему по переводу денежных средств – Глобус.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Платежная система создана для осуществления переводов наличных и безналичных средств от физических и юридических лиц в пользу физических лиц.

4 мая 2018 года НБУ выдал платежной организации этой системы – банку Глобус соответствующее свидетельство.

Банк Глобус зарегистрирован в 2007 году. Его ключевыми участниками являются Елена Сильнягина и Дмитрий Полковский опосредовано через компанию Украинские Медиа Технологии.

По данным Нацбанка, на 1 января 2018 года по размеру общих активов банк Глобус занимал 38-е место (2,4 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.

Как отмечает Нацбанк, это уже восемнадцатая международная платежная система на рынке Украины.

Напомним, что осенью прошлого года НБУ зарегистрировал внутригосударственную платежную систему Сіty 24.

В начале мая глава Apple Тим Кук анонсировал запуск Apple Pay в Украине. Это произойдет в течение ближайших нескольких месяцев. Кроме Украины, система начнет работу также в Норвегии и Польше. Других подробностей глава американской компании пока не сообщил.

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