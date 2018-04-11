В Украине появилась новая мошенническая схема с кредитами – НАБУ

Киевский суд обязал государственный Ощадбанк компенсировать проблемному заемщику разницу в оценке залога, что может привести к увеличению проблемного кредитного портфеля банковской системы страны.

Об этом заявили в Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

"На днях произошло событие, которое вынуждает банковский сектор защищаться. Отечественная система судопроизводства благодаря Хозяйственному суду Киева приняла решение, которым кредитора превратила в должника, создав опасный для экономики государства прецедент. Служители Фемиды предположили, что компания, которую классифицировали как недобросовестного заемщика, может не просто не возвращать долг, не просто блокировать продажу заложенного актива, но и нанести дополнительные убытки банку", - говорится в сообщении.

Согласно ему, Ощадбанк в 2014 году выдал компании ТЛК Арктика кредит на 100 млн грн под залог рыбного базара и комплекса для хранения и производства продуктов питания. Компания прекратила обслуживание кредита, тем самым приобрела статус недобросовестного заемщика. Ощадбанк обратился в исполнительную службу с целью погасить часть задолженности за счет залогового имущества.

В мае 2017 года были проведены открытые электронные торги, которые не состоялись из-за отсутствия покупателей. Банк воспользовался своим законным правом приобрести это имущество путем зачисления обеспеченных требований по цене, определенной в ходе исполнительного производства. После этого проблемный заемщик с помощью своей материнской компании Tactical Business LLP обратился в суд, утверждая, что якобы стоимость ипотеки намного выше суммы, которую заплатил за нее банк.

Таким образом, получилось так, что Ощадбанк стал должен своему должнику. При этом стоимость залога заемщик "рассчитывал" сначала основываясь на стоимости в ипотечном договоре в 2014 году, а позже - исходя из собственной экспертизы, проведенной уже после того, как Ощадбанк получил залоговое имущество, хотя в процессе исполнительного производства должник оценку имущества не оспаривал.

В результате Ощадбанк может получить дополнительные расходы: сумма искового заявления Tactical Business LLP к финучреждению составляет более 124 млн грн.

Как отмечается в заявлении НАБУ, результат рассмотрения этого дела в высшей инстанции может создать прецедент, который будет иметь негативные последствия для всей банковской системы.

"Исходя из вышеприведенного, НАБУ предупреждает о возможном возникновении новой мошеннической схемы уклонения от возврата кредитов, которая спровоцирует рост проблемных портфелей финансовых учреждений", - говорится в заявлении.