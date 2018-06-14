В Украине наметилось слияние двух банков

Одесский МТБ Банк (ранее – Марфин Банк) решил присоединить к себе киевский банк Центр.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"На фоне ужесточения требований регулятора к коммерческим банкам Украины и приведения их финансового и правового состояния к европейским стандартам, присоединение небольших банков к более крупным является естественным процессом и служит усилению финансового сектора страны", – объяснили в МТБ Банке.

Отмечается, что в результате реорганизации МТБ Банк станет правопреемником всех прав и обязанностей банка Центр в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов, а уставный капитал МТБ Банка увеличится до 635 млн грн.

Кроме того, в распоряжение МТБ Банка перейдет карточный процессинговый центр, поддерживающий работу с национальной платежной системой Простір.

"В дальнейшем на этой основе планируется расширение зоны обслуживания процессинговым центром международных карточных систем, что значительно расширит возможности финансовых сервисов банка", – заключили в МТБ.

МТБ Банк (ранее – Марфин Банк, Морторгбанк, Морской транспортный банк) основан в 1993 году.

Напомним, что летом 2017 года компания Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, конечным бенефициаром которой являлась Республика Кипр в лице министра финансов, продала контрольный пакет акций Марфин Банка. Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами в результате сделки – граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.

В частности, Згуров занимает должность советника исполнительного директора по экономическим вопросам Одессагаза.

В октябре 2017-го сотрудников Марфин Банка заподозрили в выводе из банка около 300 млн грн.