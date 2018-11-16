В Украине ликвидировали банк-банкрот

0 комментировать
Эрдэ банк ликвидировали
Фото: fdlx.com

Эрдэ банк ликвидировали

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию Эрдэ банка.

Об этом сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.

Так, согласно закону О системе гарантирования вкладов физических лиц внесена запись в Единый госреестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о прекращении Эрдэ банка как юридического лица.

Таким образом, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным.

Напомним, что процедуру ликвидации Эрдэ банка начали в январе 2013 года.

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове