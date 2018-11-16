В Украине ликвидировали банк-банкрот

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию Эрдэ банка.

Об этом сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.

Так, согласно закону О системе гарантирования вкладов физических лиц внесена запись в Единый госреестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о прекращении Эрдэ банка как юридического лица.

Таким образом, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным.

Напомним, что процедуру ликвидации Эрдэ банка начали в январе 2013 года.