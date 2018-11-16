В Украине ликвидировали банк-банкрот

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию Эрдэ банка.
Об этом сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.
Так, согласно закону О системе гарантирования вкладов физических лиц внесена запись в Единый госреестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о прекращении Эрдэ банка как юридического лица.
Таким образом, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным.
Напомним, что процедуру ликвидации Эрдэ банка начали в январе 2013 года.
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