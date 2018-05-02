В Украине ликвидировали банк-банкрот

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию неплатежеспособного Классикбанка, в полном объеме удовлетворив требования кредиторов банка на 3,5 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

После удовлетворения требований кредиторов в банке осталось имущество, которое в рамках законодательства передано в общую долевую собственность акционеров Классикбанка.

Отмечается, что вкладчики банка, которым подлежало выплате 0,3 млн грн гарантированного возмещения, так и не обратились в Фонд.

Напомним, что Нацбанк в июне 2016 года принял решение об отнесении Классикбанка к категории неплатежеспособных.

Основанием для такого решения стало неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства в течение 180 дней с момента отнесения к категории проблемных.

Позже ФГВФЛ ввел временную администрацию в Классикбанк. Процедура ликвидации банка длилась два года.