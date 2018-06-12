В Украине изменили правила зарубежных денежных переводов

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине.

Соответствующее постановление правления регулятора №62 от 7 июня опубликовано на сайте НБУ. Документ вступает в силу с 12 июня.

Согласно сообщению пресс-службы регулятора, это создает возможности для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг и расширения круга участников этого рынка, в кассах которых может быть выдан перевод из-за границы.

Банкам и их клиентам (физическим лицам-резидентам) предоставляется возможность применять современные коммуникационные технологии Paperless во время переводов иностранной валюты. Так, клиенты банков смогут подавать электронные копии подтверждающих документов для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте. А банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов, представленных физическими лицами для осуществления перевода в бумажной форме, для их дальнейшего хранения.

Кроме того, физические лица получат возможность с помощью международной платежной системы инициировать в гривне перевод в иностранной валюте за пределы Украины, а также по решению отправителя перевода из-за границы в иностранной валюте, получить такой перевод в Украине в гривне (то есть в валюте, отличной от валюты его инициирования).

Напомним, что по итогам 2017 объем денежных переводов в Украину уменьшился до $2,4 млрд, или на 4,4% в сравнении с 2016 годом ($2,5 млрд). Из Украины переводы также сократились - на 18,8% до $286 млн, тогда как в 2016 году они составляли $352 млн.