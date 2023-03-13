Третье по величине банкротство. В США лопнул банк, популярный среди владельцев криптовалют 13 марта, 08:53 Signature Bank пользовался популярностью у владельцев криптовалют (Фото:Eduardo Munoz / Reuters)

Американские регуляторы 12 марта закрыли нью-йоркский Signature Bank, что стало третьим по величине банкротством в истории банковского дела США.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, Федеральная корпорация по страхованию депозитов взяла под свой контроль Signature Bank, активы которого составляли $110,36 млрд, а депозиты — $88,59 на конец 2022 года.

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Все вкладчики Signature Bank и Silicon Valley Bank будут восстановлены, и «налогоплательщик не понесет никаких убытков», говорится в совместном заявлении Министерства финансов США и других банковских регуляторов.

Как отмечает MarketWatch, Signature Bank пользовался популярностью у владельцев криптовалют.

Банк оказывал услуги по размещению на депозитах клиентов цифровых активов, однако не инвестировал в криптовалюты и не торговал ими, а также не принимал их в качестве залогов для выдачи кредитов.

Банкротство произошло всего через два дня после того, как власти закрыли Silicon Valley Bank, который стал крупнейшим банком в США, который потерпел крах после финансового кризиса 2008 года.