В Ощадбанке объяснили массовое закрытие отделений

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Решение о закрытии отделения принимается после общения с местными органами власти
Фото: zaholovok.com.ua

Решение о закрытии отделения принимается после общения с местными органами власти

Государственный Ощадбанк закрывает большое количество отделений, учитывая их экономическую эффективность.

Об этом заявил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный в интервью Экономической правде.

"Главный критерий - экономическая эффективность и экономическая обоснованность нашего присутствия в том или ином регионе. Мы понимаем, что поскольку банк продолжает процесс модернизации, то филиал - это точка, куда должны быть направлены инвестиции, чтобы ее развивать", - пояснил он.

По словам Пышного, сеть отделений Ощадбанка продолжит сокращаться. При этом, решение о закрытии отделения принимается после общения с местными органами власти.

"Абсолютно вся сеть филиалов, которая подпадает под сокращение, экономически неэффективная. Львиная доля отделений "Ощада" находится в сельской местности. В дальнейшем будет происходить не просто механическое сокращение, а оптимизация сети с применением принципов геомаркетинга, которые определяют оптимальное местонахождение отделения с точки зрения бизнеса", - заявил Пышный.

Он также отметил, что отделение нового формата гораздо эффективнее.

"За три года мы создали 600 отделений нового формата. В некоторых случаях их эффективность выше в два раза. В среднем в системе они работают на 40% лучше, чем филиалы традиционного формата", - рассказал Пышный.

Напомним, что по данным Национального банка Украины (НБУ), в 2017 году сеть Ощадбанка сократилась до 3,2 тыс. представительств.

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