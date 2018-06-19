В России решили следить за снятием наличных с карточек иностранных банков

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Правительство РФ хочет знать, кто, где и сколько снимает налички с иностранных платежных карт

Правительство РФ хочет знать, кто, где и сколько снимает налички с иностранных платежных карт

Правительство России хочет контролировать операции по снятию наличных денежных средств с иностранных банковских карт.

Соответствующие поправки к 6 статье закона о противодействии легализации доходов в РФ, полученных преступным путем, внесены в Госдуму, передает агентство Интерфакс.

Предполагается, что под обязательный контроль попадут все операции по снятию физическим лицом наличных денежных средств (на любую сумму) с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком. Перечень государств, чьи карты попадают под обязательный контроль, не разглашается.

Российские банки будут обязаны документально фиксировать дату и место совершения операции по снятию наличных, сумму, номер платежной карты и сведения о ее держателе.

Контроль будет осуществлять Росфинмониторинг.

Введение контроля за снятием наличных в правительстве РФ обосновывают необходимостью "анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности России".

 

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