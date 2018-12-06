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В России банки начали готовить к отключению от Visa и MasterCard

Сегодня, 13:32
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Центробанк рекомендовал небольшим банкам, работающим с платежными системами не напрямую, заключить договор с запасным банком-спонсором

Центробанк Российской Федерации (РФ) готовит финучреждения к отключению от платежных систем Visa и Mastercard из-за санкций.

Об этом пишет газета Ведомости.

Так, Центробанк рекомендовал небольшим банкам, работающим с платежными системами не напрямую, заключить договор с запасным банком-спонсором для платежных систем на случай введения санкций.

Такой договор должен вступать в силу, когда возникает необходимость сменить банк-спонсор, говорится в информационном письме Центробанка, на которое ссылается издание. Смена спонсора может произойти из-за введения в отношении такого банка санкций и отключения от крупнейших международных платежных систем Visa и MasterCard.

В рекомендованном договоре должно говориться о тестовом обмене информацией при интеграции с новым спонсором, сказано в письме, а перечень мероприятий должны разработать платежные системы и рекомендовать их банкам.

По данным газеты, крупнейшие спонсоры банков для участия в платежных системах - РНКО Платежный центр, Уралсиб, ВТБ, Росбанк и Промсвязьбанк. На базе последнего предполагается создать опорный банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтратов.

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что Украина обсуждает пакет "азовских санкций" против России из-за агрессии в Керченском проливе.

Напомним, что в ноябре США ввели новые санкции против России из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

Теги:   Visa MasterCard Банки

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