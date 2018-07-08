В Раде предложили ввести компенсации пассажирам за задержки авиарейсов

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Пассажиры, рейсы которых будут задержаны на 3 часа и дольше, будут иметь такие же права на компенсацию, как и те, чьи рейсы были отменены
Фото: МАУ

Пассажиры, рейсы которых будут задержаны на 3 часа и дольше, будут иметь такие же права на компенсацию, как и те, чьи рейсы были отменены

В Верховной Раде предложили ввести компенсации пассажирам в случае длительных задержек авиарейсов в соответствии с европейской практикой.

Соответствующий законопроект, вносящий изменения в Воздушный кодекс Украины, зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты Сергей Алексеев и Дмитрий Белоцерковец.

Если предложение будет поддержано депутатами, пассажиры, рейсы которых будут задержаны на 3 часа и более, будут иметь такие же права на компенсацию, как и путешественники, чьи рейсы были отменены менее чем за 14 дней до вылета.

Как известно, действующее в Украине законодательство предусматривает только в случае отмены рейсов выплаты пассажирам в размере от 250 до 600 евро, в зависимости от дальности рейса. Тогда как дальнейшая судебная практика в ЕС приравняла задержки рейсов от 3 часов и больше к отмене.

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