В Польше не работают магазины из-за нового закона о торговле в выходные

11 марта в Польше впервые не работает большинство магазинов и супермаркетов согласно новому закону о запрете розничной торговли по воскресеньям, сообщает TVN 24.

Отныне магазины будут работать только в первое и последнее воскресенья каждого месяца. Следующий воскресный шоппинг будет возможен 25 марта.

Польские власти призывают граждан сообщать обо всех случаях нарушения закона. Инспекторы будут проверять соблюдение запрета на основании записей сотрудников, данных кассовых аппаратов и показаний свидетелей.

Запрет на торговлю по воскресеньям не распространяется на ярмарки, пекарни, кондитерские, АЗС, магазины венков при кладбищах, продажу сувениров, прессы, табака, билетов на транспорт. Поляки также могут делать покупки онлайн.

Польские профсоюзы критически отнеслись к нововведению. Рабочие сообщают, что они уже испытывают давление от работодателей, которые вынуждают их дольше работать по пятницам и субботам. Наплыв клиентов перед воскресеньем также добавит нагрузки работникам.

Напомним, инициатором закона, который вступил в силу 1 марта, была партия Солидарность. Его также поддержала Католическая церковь.