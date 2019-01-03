В первый торговый день года гривна укрепилась на межбанке почти на 1% – СМИ
Курс гривны на межбанковском валютном рынке 3 января укрепился на 23 копейки до 27,49 UAH/USD.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на участников валютного рынка.
Отмечается, что курс гривны укрепился после снижения 28 декабря на 23 копейки.
По их данным, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,52-27,57 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 27,49-27,51 UAH/USD, а затем установились на 27,47-27,50 UAH/USD.
С начала 2019 года курс гривны на межбанке укрепился на 0,83% с 27,72 UAH/USD до 27,49 UAH/USD.
В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.
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