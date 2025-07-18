Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая во время телемарафона. «Самые большие противники в Европе конфискации активов — это Бельгия, потому что у них хранятся (средства — ред.) в Euroclear, Франция, Италия, Германия. Они опасаются, что активы их компаний будут конфискованы в РФ. Наш аргумент, что это отнюдь не сдерживает РФ. Они конфисковывали и будут конфисковывать активы, как они называют, недружественных стран», — сказала Мудрая.

По ее словам, Euroclear, Clearstream и центробанки — это те финансовые институты, где преимущественно хранятся российские деньги и которые не хотят терять около 300 миллиардов долларов.

«Это экономическая часть, но есть и политическая. И вот здесь основная проблема заключается в том, что, к сожалению, нет политической воли сегодняшних лидеров стран конфисковать эти активы. Есть опасения у крупных стран, что это может иметь прецедент и тому подобное, что это может быть и по отношению к ним сделано», — отметила она.

Мудрая заявила, что Украине, конечно, не нужно передавать одним траншем все эти 300 миллиардов.

«Их можно хранить в фонде, который будет находиться где-то в Европе. Этими деньгами можно правильно управлять, чтобы Украина получала максимум от управления этими средствами. И это и должен быть источник выполнения решений компенсационной комиссии, которую мы тоже создаем», — проинформировала заместитель руководителя ОП.

По ее словам, по созданию этой комиссии уже происходят дипломатические переговоры.

«И третья компонента — это компенсационный фонд. Под этот фонд мы и пытаемся получить решение о конфискации российских активов, передачу их в этот фонд и потом (планируется — ред.) — использование (этих средств — ред.) для выполнения решений компенсационной комиссии. Их не будет достаточно. На сегодня это около 300 миллиардов долларов», — сообщила она, подтвердив, что речь идет о деньгах Центробанка РФ.

Мудрая отметила, что речь не идет о частных активах российских частных лиц или юридических — речь исключительно о суверенных активах РФ.

«И их не будет достаточно. На сегодня размер убытков, который был оценен Всемирным банком вместе с Еврокомиссией, около 586 миллиардов долларов. Это половина того, что уже нам нужно. А если мы начнем считать убытки с 2014 года, это еще в разы больше. То я не исключаю, что сумма будет достигать одного триллиона долларов», — сообщила заместитель руководителя ОП.

Она, говоря о том, откуда брать еще деньги, потому что если даже Украина получит доступ к этим активам (в 300 миллиардов — ред.) то и их не будет достаточно, заявила, что рассматриваются и другие варианты, как-то введение спецналога, например, на продажу нефти, нефтепродуктов из некоторых отраслей промышленности РФ, в которых она ведет торговлю с другими странами, отчисления от прибыли РФ от этих транзакций в этот фонд и тому подобное.

