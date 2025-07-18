Об этом, как говорится на сайте ЕС, заявил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока.

По оценкам правительства Венгрии, около 20% бюджета ЕС на 2028−2034 годы — то есть каждый пятый евро прямо или косвенно получит Украина. «Это нерационально», — отметил министр.

По его словам, в Будапеште провели предварительный анализ предложения Еврокомиссии и пришли к выводу, что кроме выделенных 100 млрд евро из отдельного Украинского фонда (Ukraine Facility), Киев получит финансирование также из других источников.

В частности, речь идет о средствах из Европейского фонда мира, бюджет которого увеличен до 31 млрд евро, и большинство из них, по мнению Боки, будет направлено именно Украине.

Кроме того, в расчет взят рост бюджета на европейскую оборонную промышленность, одна из целей которого — поддержка Украины, а также возможности внешнеполитического фонда ЕС Global Europe, через который также могут финансироваться связанные с Украиной инициативы.

Отдельно упомянуто предложение о создании новой кредитной линии для Украины, которая, по словам министра, фактически не будет иметь ограничений.

«Если все это суммировать (и вычесть долю бюджета, которая пойдет на выплату предыдущих долгов ЕС), то получается, что около 20% всего бюджета будет направлено Украине», — сказал он.

Общая сумма бюджета ЕС на 2028−2034 годы, предложенного Еврокомиссией, составляет почти 2 трлн евро. Свою позицию по нему должны высказать Европейский парламент и Европейский совет.

Ранее сообщалось, что Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект нового бюджета Европейского союза — на период с 2028 по 2034 год — общим размером в 2 трлн евро.

По словам фон дер Ляйен, проект перестраивает структуру бюджета по трем основным направлениям:

200 млрд евро на внешнюю деятельность, включая 100 миллиардов евро для Украины;

865 млрд евро на сельское хозяйство, рыболовство, политику сплочения и социальную политику;

410 млрд евро на конкурентоспособность, включая исследования и инновации.

Хотя прямые взносы государств-членов Евросоюза будут покрывать большую часть бюджета, проект также предусматривает введение новых общеевропейских налогов на электрические отходы, табак и доходы крупных корпораций.

При этом все финансовые пакеты для стран-членов будут обусловлены соблюдением принципа верховенства права — ключевое изменение в ответ «на откат демократии в Венгрии».