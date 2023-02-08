Фейк-ньюз. В НБУ предупредили о распространении недостоверной информации о письме о возможном отзыве лицензии у банков 8 февраля, 18:00 В НБУ предупредили о фейке (Фото:НБУ)

В НБУ отреагировали на распространение фейка о том, что регулятор может отозвать лицензии украинских дочерей европейских банков в Украине.

В НБУ сообщили, что наблюдается распространение недостоверной информации о существовании определенного письма Нацбанка Украины с предупреждением «о возможном применении мер влияния к украинским банкам, принадлежащим международным финансовым группам, продолжающим работать в России».

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Информация начала распространяться с поста CEO Unicorn Nest Дениса Довгополого:

«Коллеги, есть информация, что НБУ направил международным банкам письмо, что те банки, которые не уйдут из мордора, до конца года будут терять украинские лицензии. У меня есть несколько подтверждений, но нет письма. Если у вас есть ПДФ, скриншот или фото экрана, отправьте мне плз в телегу dennydo», — написал он.

Фото: https://www.facebook.com/dennydov

В НБУ утверждают, что данная информация не соответствует действительности. Там напомнили, что неоднократно официально заявляли о своей позиции по этому вопросу:

международные финансовые группы должны уйти с рынка России; целью действий НБУ в этом направлении является ослабление агрессора; мы ценим работу банков Украины, которые являются дочерьми международных финансовых групп, считаем их важными участниками украинского банковского рынка, видим их патриотическую позицию и вклад в общую Победу.

международные финансовые группы должны уйти с рынка России;

целью действий НБУ в этом направлении является ослабление агрессора;

мы ценим работу банков Украины, которые являются дочерьми международных финансовых групп, считаем их важными участниками украинского банковского рынка, видим их патриотическую позицию и вклад в общую Победу.

«Мы ведем регулярный открытый диалог с руководителями украинских „дочерей“ международных финансовых групп, мы понимаем нашу позицию и готовность вместе апеллировать к решениям штаб-квартир с целью ускорения выхода международных финансовых групп с российского рынка». Причастность солидных европейских компаний к экономике страны-террориста — ядовита, — заявили в НБУ. — Невозможно удержать свой бизнес на глобальном уровне, финансируя разрушение международного права и поддерживая налоги государство — спонсора терроризма. Это принципиальная позиция НБУ, руководства Украинского государства и наших международных партнеров.

«Мы ведем регулярный открытый диалог с руководителями украинских „дочерей“ международных финансовых групп, мы понимаем нашу позицию и готовность вместе апеллировать к решениям штаб-квартир с целью ускорения выхода международных финансовых групп с российского рынка». Причастность солидных европейских компаний к экономике страны-террориста — ядовита, — заявили в НБУ. — Невозможно удержать свой бизнес на глобальном уровне, финансируя разрушение международного права и поддерживая налоги государство — спонсора терроризма. Это принципиальная позиция НБУ, руководства Украинского государства и наших международных партнеров.

В НБУ отметили, что в распространении такой недостоверной информации они видят умышленную попытку изменения акцентов на «санкции в отношении украинских банков.

В НБУ отметили, что в распространении такой недостоверной информации они видят умышленную попытку изменения акцентов на «санкции в отношении украинских банков.

«Подчеркиваем, мандат НБУ — обеспечение финансовой стабильности, а значит, наши шаги направлены на поддержание стабильной деятельности банков в Украине и стимулирование принятия решений на уровне штаб-квартир международных групп по прекращению работы в России», — указывается в заявлении.