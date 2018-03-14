В НБУ заметили, что депозиты населения в банках сократились

Вклады населения в банках с начала года сократились на 0,6%

Вклады населения в банках в гривнях и иностранной валюте в феврале сократились на 0,4%, или на 0,3 млрд грн - до 469,2 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передают Українські Новини.

Так, с начала года вклады населения в банках сократились на 0,6%.

Гривневые вклады населения в банках в феврале выросли на 2,6% с 233,2 млрд грн на 1 февраля до 239,3 млрд грн на 1 марта.

При этом валютные депозиты населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократились на 3,3% с 237,6 млрд грн до 229,9 млрд грн.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в феврале уменьшились на 1,2% с 383,9 млрд грн на 1 февраля до 379,2 млрд грн на 1 марта.

В НБУ отмечают, что средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в феврале для юрлиц выросла на 0,6 п.п. до 10,2%, для физлиц снизилась на 0,2 п.п. и составила 11,4%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 2,7%, для населения - 2,6%.

Напомним, в 2017 году вклады населения в банках увеличились на 9,9%.