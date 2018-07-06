В НБУ заявили о технической готовности выпуска электронной гривни

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В НБУ заявили, что технически готовы выпустить
Фото: пресс-служба НБУ

В НБУ заявили, что технически готовы выпустить "цифровую гривню"

Национальный банк Украины (НБУ) технически готов эмитировать электронную гривню, но продолжает изучать целесообразность такого выпуска.

Об этом сообщил начальник управления реформирования финансового сектора НБУ Евгений Степанюк, передает Интерфакс-Украина.

По его словах, сейчас запущен пилотный проект относительно технического выпуска электронной денежной единицы Украины. "С технической точки зрения есть высокий уровень готовности. Но с точки зрения целесообразности выпуска и выхода за пределы пилота – этот вопрос все еще изучается", - сказал он.

Напомним, что в 2016 году регулятор запустил исследовательский проект относительно возможного внедрения е-гривни - национальной валюты на основе технологии блокчейн.

В НБУ считают, что е-гривня может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

В январе 2018 года в Нацбанке заявили, что работа над "цифровой гривней" продолжается.

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