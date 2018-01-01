В НБУ заявили о подключении новых банков к BankID
К системе дистанционного открытия счетов BankID подключились 4 банка.
Об этом написала первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова на своей Facebook-странице.
"Месяц назад писала о BankID. С того момента к нашей системе дистанционного открытия счетов присоединились еще два банка. Теперь их уже четыре", - написала она.
Кроме того, Рожкова добавила, что еще 8 банков заявили о намерении подключиться к системе.
Напомним, что в начале октября Национальный банк расширил возможности использования дистанционной идентификации физических лиц через Единую национальную систему электронной дистанционной идентификации физических лиц BankID регулятора.
В начале ноября Национальный банк предоставил физическим лицам возможность получать дистанционно не только административные, но и банковские услуги (например, открытие счета).