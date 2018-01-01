В НБУ заявили, что рынок платежных карточек увеличился в разы Сегодня, 19:38 38 Цей матеріал також доступний українською С 2008 года рынок платежных карт увеличился в 10 раз Фото: пресс-служба НБУ

С 2008 по 2018 год доля безналичных операций в Украине увеличилась почти в 10 раз.

Об этом заявил замглавы Нацбанка Сергей Холод, сообщили в пресс-службе НБУ.

"В 2008 году платежные карты преимущественно использовали для снятия наличных. Доля безналичных операций по платежным картам 10 лет назад составляла 4,5%, а в 2018 году - достигла 44,3%", - сказал Холод.

Он подчеркнул, что Национальный банк не только следит за развитием, но и активно работает над рядом проектов, способных стимулировать развитие инновационных финансовых услуг в Украине.

"Это удаленная идентификация клиентов через систему BankID НБУ для получения банковских, финансовых и других коммерческих услуг; имплементация в Украине норм Директивы ЕС PSD2 (концепция Open Banking) модернизация СЭП НБУ с целью обеспечения мгновенных платежей в формате 24/7 и в национальном масштабе по международным стандартам (прежде всего речь идет о IBAN и ISO 20022) пилотный проект по тестированию электронной гривны (е-гривна) на базе технологии blockchain тому подобное", - сказал Холод.