В НБУ высказали недовольство действиями Минфина в отношении госбанков

Генеральная стратегия государственных банков имплементируется недостаточно быстро, в частности, непосредственный собственник госбанков – Министерство финансов – прилагает для этого недостаточно усилий.

Об этом заявила первый замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, передает Интерфакс-Украина.

"Генеральный стратегический документ, утвержденный Кабинетом министров, имплементируется недостаточно качественно и эффективно", – сказала она во время ежегодного Украинского финансового форума в Одессе, организованного инвестгруппой ICU.

По ее словам, в первую очередь, это связано с отсутствием в госбанках должным образом сформированных наблюдательных советов.

"Если говорить о Приватбанке и Укргазбанке, там этот вопрос решен, мы видим реальные результаты. Если мы говорим об Ощадбанке и Укрэксимбанке, там корпоративное управление на недостаточном уровне", – отметила Рожкова.

Первый замглавы НБУ отметила недостаточность усилий в решении этого вопроса со стороны основного собственника финучреждений - Министерства финансов.

Помимо этого, добавила Рожкова, если говорить о дальнейших шагах в рамках стратегии, в частности о приватизации госбанков, то она вряд ли возможна для большинства из них без комплексного решения вопроса обслуживания госмонополий.

"Госмонополии сегодня обслуживаются в госбанках, и на примере Укргазбанка мы видим пожелание от потенциального инвестора, чтобы баланс банка был очищен на операции госмонополий. Тогда возникает вопрос, а куда деваться госмонополиям, если мы хотим приватизировать все госбанки", – сказала она.

Поэтому вопрос приватизации госбанков напрямую связан с управлением в госмонополиях, которые должны быть в состоянии привлекать финансирование на рыночных условиях, подытожила Рожкова.

Как известно, в феврале 2018 года Кабмин принял новую реформу госбанков. Документ предусматривает, что доля госсектора на банковском рынке в течение 5 лет сократится до 24% с нынешних 55%.