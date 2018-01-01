В НБУ рассказали, когда Ощадбанк начнет взыскание компенсации с России Сегодня, 12:02 89 Цей матеріал також доступний українською По словам Рожковой, получить $1,3 млрд Ощадбанк сможет после прохождения определенных юридических процедур Фото: пресс-служба НБУ

Государственный Ощадбанк сможет взыскать с России $1,3 млрд компенсации за ущерб, нанесенный в результате аннексии Крыма, после прохождения определенных юридических процедур.

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в эфире программы Гроші вперед! на Радио НВ.

"Россия не признает этого решения, как и другие решения, принятые в пользу Украины. Поэтому, чтобы получить эти деньги, Ощадбанку нужно вместе со своими юридическими советниками пройти определенные юридические процедуры. Мировая практика, юридическая, имеет определенные инструменты в виде арестов и др., но для этого надо пройти еще целый ряд юридических процедур, чтобы можно было заниматься взысканием", - сказала она.

Напомним, что ранее Ощадбанк распространил сообщение, что арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков учреждения в связи с утраченными в Крыму инвестициями.

Решение является окончательным и обязательным для сторон. Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедления. Кроме суммы возмещения в $1,3 млрд будут также начисляться проценты с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. Ощадбанк является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации по убыткам, полученным в результате аннексии Крыма.

Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли в 1976 году, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В целом объем искового заявления Ощадбанка против Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 тыс. страниц. Арбитражное разбирательство началось в январе 2016 года, а слушания в Париже - в марте 2018 года.

При этом Минюст России заявил, что РФ не признала решение гаагского арбитража по иску Ощадбанка.

Позже стало известно, что долг Российской Федерации по иску Ощадбанка будет ежедневно расти на $97 тыс.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. По состоянию на март 2014 года банк располагал крупнейшей банковской сетью в Крыму, насчитывавшей 294 территориально обособленных безбалансовых отделения.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал 2-е место среди 83 действовавших в стране банков.