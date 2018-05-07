В НБУ рассказали, когда Apple Pay начнет работу в Украине

Старт работы Apple Pay в Украине будет зависеть от достижения договоренностей между заинтересованными банками-эмитентами платежных карточек, международными карточными платежными системами и компании Apple Pay.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), пишет FinClub.

При этом разветвленность сети приема указанного сервиса будет зависеть от количества банков-держателей платежных терминалов с возможностью бесконтактной оплаты, которые будут готовы к сотрудничеству с Apple Pay. По данным НБУ, уже 70% сети торговых терминалов страны обеспечивают возможность бесконтактного приема карточек.

Как сообщалось, НБУ поддерживает появление в Украине новых сервисов для безналичных расчетов.

"На нормативном уровне Национальный банк создал все условия для возможности успешного использования на территории Украины таких платежных сервисов как Apple Pay", - сообщили в Нацбанке.

Кроме того, в конце прошлого года Национальный банк предоставлял представителям компании Apple аналитические сведения об объемах и потенциале украинского платежного рынка.

Нацбанк констатирует, что в Украине продолжает наблюдаться динамика роста безналичных расчетов, доля безналичных операций с использованием платежных карточек за прошлый год выросла на 3,8% и составляет 39,3%. Соответственно наблюдается рост в сегменте бесконтактных платежных карточек, а именно увеличение количества карт на 37,8% (с 2 млн до 2,7 млн штук).

Ранее сообщалось, что в начале мая глава Apple Тим Кук анонсировал запуск Apple Pay в Украине. Это произойдет в течение ближайших нескольких месяцев. Кроме Украины, система начнет работу также в Норвегии и Польше. Других подробностей глава американской компании пока не сообщил.

Сервис Apple Pay был представлен в 2014 году в США. Он позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта. Для этого достаточно поднести iPhone к терминалу, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов (Touch ID, Face ID или пароль).