В НБУ пояснили, зачем Ощадбанку понадобилось еще 5 млрд грн

Потребности в докапитализации остальных госбанков пока нет, считают в НБУ

Национальный банк Украины согласовал докапитализацию Ощадбанка на сумму около 5 млрд грн, при этом в настоящее время не видит потребности в докапитализации других государственных банков.

Об этом сообщила журналистам заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНИАН.

"Мы согласовали в этом году докапитализацию Ощадбанка. Около 5 млрд грн. Это связано с необходимостью доформирования резервов", – сказала она.

Рожкова напомнила, что наибольшая доля проблемных активов в Украине – в государственных банках.

"Больше мы, как Национальный банк, с точки зрения адекватности капитала, оценки рисков, не видим пока потребностей в дополнительной капитализации для государственных банков", - добавила Рожкова.

Ранее глава Ощадбанка Андрей Пышный в эфире Радио НВ пояснял, что портфель плохих кредитов был сформирован в основном до 2014 года, а в последние годы его качество "достаточно высокое".