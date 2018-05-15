В НБУ пояснили, зачем Ощадбанку понадобилось еще 5 млрд грн

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Потребности в докапитализации остальных госбанков пока нет, считают в НБУ
Фото: 24tv.ua

Потребности в докапитализации остальных госбанков пока нет, считают в НБУ

Национальный банк Украины согласовал докапитализацию Ощадбанка на сумму около 5 млрд грн, при этом в настоящее время не видит потребности в докапитализации других государственных банков.

Об этом сообщила журналистам заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНИАН.

"Мы согласовали в этом году докапитализацию Ощадбанка. Около 5 млрд грн. Это связано с необходимостью доформирования резервов", – сказала она.

Рожкова напомнила, что наибольшая доля проблемных активов в Украине – в государственных банках.

"Больше мы, как Национальный банк, с точки зрения адекватности капитала, оценки рисков, не видим пока потребностей в дополнительной капитализации для государственных банков", - добавила Рожкова.

Ранее глава Ощадбанка Андрей Пышный в эфире Радио НВ пояснял, что портфель плохих кредитов был сформирован в основном до 2014 года, а в последние годы его качество "достаточно высокое".

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