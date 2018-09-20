В НБУ дали ответ на предвыборные лозунги популистов

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В Нацбанке призвали не бояться популистов, даже если они придут к власти
Фото: Нацбанк/Flickr

В Нацбанке призвали не бояться популистов, даже если они придут к власти

Национальный банк Украины (НБУ) считает низкими риски реализации на практике популистских лозунгов, которые озвучивают сейчас многие политики. Предохранителем такого развития ситуации являются уже реализованные реформы на финансовом рынке и в экономике в целом.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает Интерфакс-Украина.

"Мы не боимся популистов, потому что фискальное доминирование (подчинение монетарной политики фискальной, что, как правило, сопровождается финансированием госбюджета центробанком – ред.) сегодня уже невозможно", – заявила она в ходе Украинского финансового форума, организованном инвестгруппой ICU в Одессе.

Рожкова отметила, что на сегодня благодаря преодолению очень высокой инфляции Нацбанк создал условия для имплементации реформ во всех сферах.

"Как представитель центробанка я хочу сказать, что, несмотря на предвыборный период, несмотря на непонятные лозунги, мы не должны бояться остановки реформ, так как страна определились со своим путем – в Европу, в ЕС. Страна – это мы с вами", – подчеркнула она.

Первый замглавы Нацбанка добавила, что очистка банковской системы привела к тому, что банки работают как трансмиссионный механизм, и фактически стали реализатором монетарной политики центробанка.

"Когда слышу, что кредитные средства будут по 3%, я задаю вопрос – а кто заплатит разницу? Нельзя отвергнуть объективные законы", – заявила Рожкова.

Она заверила, что сегодня уже невозможно использовать государственные банки для целей политических групп, и любой кандидат должен это понимать. "Не только поменялись правила, но и поменялось финансовая среда. А за ней меняется и бизнес-среда – это свидетельство необратимого пути реформ", – считает первый замглавы Нацбанка.

В то же время она отметила важность продолжения реформ и, в первую очередь, судебной реформы.

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