В Нацбанке прокомментировали проблемы с выводом "дочки" российского ВТБ с украинского рынка Сегодня, 13:45 22 Цей матеріал також доступний українською В регуляторе заявили, что предупреждали акционеров банка о состоянии украинской "дочки"российского ВТБ

Украинская "дочка" российского государственного банка ВТБ уже достаточно давно работала над тем, чтобы свернуть свою деятельность в Украине. Однако если бы этот процесс проводился быстрее, банк мог бы избежать возникших при этом проблем.

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в эфире программы Гроші вперед! на Радио НВ.

Рожкова напомнила, что в процессе закрытия деятельности банк должен получить деньги в погашение своих активов и затем направить эти средства вкладчикам и кредиторам.

При этом изначально проблем в этом процессе у украинского ВТБ Банка не было, финучреждение достаточно эффективно работало над завершением своей деятельности.

"И в процессе этой работы произошло ухудшение его финансового состояния, банк потерял ликвидность и, к сожалению, не смог ее восстановить", – сказала Рожкова.

Но 5 ноября ВТБ Банк ввел ограничительные меры, чтобы остановить отток средств. В связи с этим НБУ обратился к акционерам банка с требованием поддержать свою украинскую "дочку" ликвидностью, так как это обязаны делать все акционеры.

"НБУ, как регулятор, написал письмо к акционерам, предупредив их о том, что если они не обеспечат поддержку, то НБУ будет вынужден действовать в рамках закона", – сказала Рожкова.

Кроме того, она отметила, других перспектив у банка не было, и "нужно было проводить процесс сворачивания чуть быстрее". По ее словам, другие российские государственные банки должны цивилизованно уйти с украинского рынка, поскольку НБУ не видит реальных возможностей, чтобы они дальше здесь развивались.

Напомним, что 25 сентября Апелляционный суд Киева одобрил ходатайство экс-главы Приватбанка Александра Дубилета и 18 компаний, связанных с экс-собственниками Приватбанка, о признании и предоставлении разрешения на выполнение решения Арбитражного суда (Гаага) от 2 мая 2018 года.

В майском решении голландского суда речь шла о взыскании $159 млн. Экс-приватовцы хотят взыскать эти суммы с РФ на территории Украины.

Именно в рамках этого процесса экс-приватовцы 5 сентября смогли арестовать акции трех украинских "дочек" российских госбанков: Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка.

В начале октября компаниям Коломойского разрешили взыскать $140 млн компенсации с РФ.

ВТБ банк оспорил взыскание с РФ $140 млн в пользу экс-владельцев Приватбанка.

16 ноября ВТБ банк ввел дополнительную комиссию в размере 15% на снятие наличных.

22 ноября суд отменил запрет на ликвидацию украинской "дочки" российского ВТБ банка.

27 ноября НБУ признал ВТБ банк неплатежеспособным.