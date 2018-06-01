В Нацбанке назвали ключевые риски для финансовой системы

Ключевыми источниками риска для финансовой системы Украины являются коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебная система.

Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины, говорится в сообщении на сайте регулятора.

В числе крупнейших источников нестабильности респонденты также отметили политическую и социальную ситуацию в стране, состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями, состояние защиты прав кредиторов и инвесторов, а также мошенничество и кибернетическая опасность.

Общий уровень риска в финансовом секторе Украины респонденты считают средним (48%) или высоким (43%), и только 9% - низким.

Результаты опроса также показали, что большинство респондентов считает нынешнее состояние финансового сектора Украины удовлетворительным (64% всех ответов).

В то же время доля респондентов, считающих состояние плохим (23% опрошенных) несколько выше, чем доля оптимистов (14%), добавляет Нацбанк.

Между тем почти половина опрошенных указала на улучшение состояния финансового сектора за последние шесть месяцев, хотя 10% считают, что оно ухудшилось. 35% респондентов также считают, что и в последующие полгода состояние финсектора будет улучшаться, хотя 13% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Кроме того, почти половина респондентов не видит изменений в состоянии финансового сектора и не ожидает их в ближайшее время.

Нацбанк уточняет, что в первом опросе "О системных рисках финансового сектора", проведенном в мае 2018 года, приняли участие 23 респондента с наибольшей долей рынка (15 банков, четыре страховые и четыре инвестиционные компании).

В выборку респондентов не попали юридические лица, находящиеся под санкциями. Если среди лидеров рынка есть несколько представителей одной финансовой группы, анкету присылали одному из них.

Результаты следующего соответствующего опроса будут опубликованы в ноябре 2018 года.