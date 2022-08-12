Нацбанк Румынии взял на работу популярную в стране гадалку 12 августа, 16:25 Национальный банк Румынии взял на работу астролога (Фото:Facebook)

Национальный банк Румынии взял на работу популярного в стране астролога.



Известная в Румынии 64-летняя гадалка Минерва (настоящее имя — Габриэла Дима) рассказала, что получила должность в Национальном банке страны.

Об этом сама астрологиня рассказала в подкасте музыканту Дамиану Драгичи, пишет румынское издание HotNews.ro.

Видео дня

«Сейчас у меня исполнительная должность, я работаю в Национальном банке. К сожалению, я больше не имею права гадать на шаре, но это ничего не значит, потому что у меня все еще была идея сделать подкаст», — рассказала она.

В Национальном банке Румынии подтвердили, что астрологиня работает в центробанке «в отделе технического обслуживания».

Минерва — известная в Румынии астролог, которая, по ее собственным словам, начала заниматься этим с 14-летнего возраста. По данным СМИ, Габриэла Дима имеет дипломы по праву, актерскому мастерству и психологии.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.