Нацбанк Румынии взял на работу популярную в стране гадалку
Национальный банк Румынии взял на работу астролога (Фото:Facebook)
Национальный банк Румынии взял на работу популярного в стране астролога.
Известная в Румынии 64-летняя гадалка Минерва (настоящее имя — Габриэла Дима) рассказала, что получила должность в Национальном банке страны.
Об этом сама астрологиня рассказала в подкасте музыканту Дамиану Драгичи, пишет румынское издание HotNews.ro.
«Сейчас у меня исполнительная должность, я работаю в Национальном банке. К сожалению, я больше не имею права гадать на шаре, но это ничего не значит, потому что у меня все еще была идея сделать подкаст», — рассказала она.
В Национальном банке Румынии подтвердили, что астрологиня работает в центробанке «в отделе технического обслуживания».
Минерва — известная в Румынии астролог, которая, по ее собственным словам, начала заниматься этим с 14-летнего возраста. По данным СМИ, Габриэла Дима имеет дипломы по праву, актерскому мастерству и психологии.
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