В Минфине спрогнозировали продажу госбанка иностранному инвестору до конца года

Международная структура IFC может войти в капитал Укргазбанка до конца 2018 года.

Об этом заявила первый замминистра финансов Оксана Маркарова, передает finclub.

"Мы (Министерство финансов – ред.) нестандартный акционер, который хочет не увеличивать свое присутствие, а наоборот сократить его в банковском секторе. Для нас ключевой приоритет - это конкуренция на рынке, поэтому мы хотим выйти полностью из тех банков, которые были национализированы - Приватбанка и Укргазбанка", - сказала она.

По ее словам, Укргазбанк будет первым в этом направлении. "Мы уже активно работаем с Международной финансовой корпорацией и, возможно, в этом году будут следующие шаги по вхождению корпорации в капитал банка", - отметила замминистра.

Также Макарова напомнила, что задача министерства сократить свое присутствие в банковском секторе до 25% в пятилетней перспективе. Добавим, что согласно стратегии развития госбанков, 20% Укргазбанка должно быть продано в этом году.

IFC - сестринская организация Всемирного банка и подразделение Группы Всемирного банка. Является одним из ведущих международных инвесторов в частный сектор Украины: за последние 10 лет размер ее капиталовложений в долгосрочные проекты в ряде секторов экономики Украины достиг более $3,2 млрд.

Укргазбанк создан в 1993 году, на начало 2018 года 94,94% акций финучреждения владеет государство в лице Министерства финансов. Стратегия управления госбанками предусматривает частичную продажу Укргазбанка в 2018 году.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2018 года Укргазбанк занимал 4-е место по размеру активов (80,16 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.

Напомним, ранее НБУ предлагал правительству уже до конца 2018 года полностью продать Укргазбанк, а также по 20% акций Ощадбанка и Приватбанка.

В ноябре 2017 года, Кабмин одобрил привлечение IFC к приватизации Укргазбанка.

Позже в Минфине заявляли, что по Укргазбанку есть уже несколько заинтересованных иностранных компаний.