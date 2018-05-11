В Минэкономики отказались использовать новый бренд Украины

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) не будет использовать утвержденный накануне Кабинетом министром рекламный бренд Ukraine NOW.

Об этом заявил советник министра экономического развития Иван Липтуга.

По его словам, МЭРТ продолжит использовать для туристической отрасли айдентику Ukraine-It’s all about U, утвержденную еще в 2013 году.

"Стейкхолдеры не определены. Туризм, как самый громкий рупор в брендинге территорий, имеет уже свой фундаментальный брендбук и айдентику, принятую в 2013 году, которую используют на всех выставках на протяжении последних 5 лет. Ukraine-It’s all about U – зарегистрированная торговая марка, находится на балансе и в управлении … Минэкономразвития и будет дальше использоваться в целях продвижения Национального туристического продукта Украины", - написал Липтуга на своей странице в Facebook.

По его словам, новый бренд Украины Ukraine NOW может использоваться в сфере инвестиций и экспорта, однако "нужно спросить причастных к продвижению экспортного и инвестиционного потенциала страны на международной арене, собираются ли они использовать данную айдентику в своих сферах".

"Через месяц никто уже не вспомнит о новой принятой айдентике, кроме тех, на чьи плечи ляжет задача дальнейшего ее внедрения в жизнь. И только от этих людей будет зависеть, насколько это жизнеспособный проект и хорош ли он", - отметил советник министра экономического развития.

Ранее правительство утвердило бренд Украины, который являет собой надпись Ukraine NOW (слово Ukraine без цветной заливки, слово NOW в желтой заливке, а также в конце надписи символ в синем кружке, который может меняться ситуативно).