В Карпатах выставили на продажу оздоровительный комплекс НБУ

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ФГИ выставил на продажу комплекс НБУ в Яремче
Фото: wellland

ФГИ выставил на продажу комплекс НБУ в Яремче

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) выставил на продажу горный оздоровительный комплекс Прикарпатье в Яремче, который принадлежит Национальному банку.

Об этом сообщил руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров на своей Facebook-странице.

Начальная стоимость комплекса 51,9 млн грн.

По словам Трубарова, инвестор в течение одного года должен завершить строительство и ввести его в эксплуатацию, соблюдать требования экологической безопасности и использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением.

Напомним, что еще весной прошлого года Национальный банк Украины решил продать ряд непрофильных активов.

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