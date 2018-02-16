В Карпатах выставили на продажу оздоровительный комплекс НБУ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) выставил на продажу горный оздоровительный комплекс Прикарпатье в Яремче, который принадлежит Национальному банку.
Об этом сообщил руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров на своей Facebook-странице.
Начальная стоимость комплекса 51,9 млн грн.
По словам Трубарова, инвестор в течение одного года должен завершить строительство и ввести его в эксплуатацию, соблюдать требования экологической безопасности и использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением.
Напомним, что еще весной прошлого года Национальный банк Украины решил продать ряд непрофильных активов.
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