В Японии хакеры похитили с биржи криптовалюту на $60 млн в результате взлома

6,7 трлн иен в криптовалютах украли с биржи в Осаке

Неизвестная группа хакеров похитила почти $60 млн в криптовалюте, или около $59,7 млн после взлома биржи Zaif, базирующейся в Осаке.

Об этом пишет газета The Japan Times.

По данным издания, оператор биржи Tech Bureau приостановил осуществление операций после хакерской атаки. Почти $40 млн похищенных денежных средств, в биткоинах и других криптовалютах, относились к депозитам клиентов биржи.

В заявлении Tech Bureau отмечается, что хакеры, вероятно, осуществили атаку в прошлую пятницу, однако подозрительный отток средств был зафиксирован лишь в понедельник.

В финансовом агентстве Японии заявили, что оператор Tech Bureau должен направить документ с описанием обстоятельств инцидента, после получения которого сотрудники агентства проведут срочную проверку. В заявлении оператора подчеркивается, что все потери клиентов будут впоследствии компенсированы.

В 2017 году в Японии был принят закон о криптовалюте, в рамках которого она была признана официальным расчетным средством.

Ранее в июне стало известно, что хакеры взломали одну из крупнейших криптобирж в мире, похитив криптовалюту на сумму $30 млн.