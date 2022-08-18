На льготных условиях на 10 лет. Украина получила сотни миллионов долларов от Канады 18 августа, 17:38 Канада расширила санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину (Фото:Praveen Kumar Nandagiri/Unsplash)

В государственный бюджет Украины поступило 450 млн канадских долларов ($ 350 млн) кредита на льготных условиях от Канады.

Средства предоставлены через механизм административного счета МВФ, сообщили в Министерстве финансов.

«Благодарю правительство Канады и лично заместителя премьер-министра и министра финансов Канады Христю Фриланд за бескомпромиссную поддержку Украины в этот чрезвычайно сложный для нас исторический период. Полученные средства позволят поддержать население Украины и приблизить победу над агрессором», — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

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Общая сумма кредита от Канады составляет 1,45 млрд канадских долларов ($1,2 млрд). Срок погашения — 10 лет, процентная ставка — 1,69% годовых.

17 июня Украина получила 1 млрд канадских долларов ( $773 млрд) кредита на льготных условиях. Это были первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета МВФ.

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