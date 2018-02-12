В Евросоюзе отменили банковскую тайну

В Европейском Союзе (ЕС) отказались от банковской тайны, и теперь налоговым органам будет известно о любом открытом счете.

Об этом сообщил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси, передает Прайм.

"С банковской тайной в Европе покончено. Если кто-то владеет счетом в Швейцарии, происходит автоматический обмен информацией, то есть мы об этом сразу узнаем", - заявил он.

Московиси также отметил, что договоренности об обмене информацией были подписаны также с Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако.

Отметим, что совет министров экономики и финансов стран ЕС одобрил решение увеличить список доходов налогоплательщиков ЕС, по которым налоговые органы должны автоматически обмениваться информацией - о процентах, дивидендах, выручке от продажи финансовых активов, а также сведениях об остатках на счетах.

Ранее Московиси отмечал, что, несмотря на отсутствие европейских стран в одобренном ЕС черном списке "налоговых гаваней", в Европе все еще остаются "черные дыры" в сфере налогового администрирования.