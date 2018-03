В Эстонии забрали лицензию в банка украинских бизнесменов

Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию эстонского Versobank, которым владеют украинские бизнесмены, совладельцы холдинга Алеф Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

Об этом говорится в пресс-релизе Банка Эстонии, передает Интерфакс-Украина.

Решение о закрытии банка связано с постоянным нарушением кредитной организацией правил по борьбе с отмыванием денег.

Вице-президент центробанка, член совета Финансовой инспекции Мадис Мюллер отметил, что закрытие Versobank окажет слабое влияние на экономику страны.

Решение о принудительной ликвидации Versobank должен будет принять Харьюский уездный суд, который также назначит лиц, ответственных за процедуру ликвидации и удовлетворение требований кредиторов.

Совет Гарантийного фонда решил компенсировать депозиты клиентов банка в размере до €100 тыс. Выплаты будут производить Swedbank и SEB Pank, они начнутся 5 апреля.

Выплаты по депозитам сверх оговоренных €100 тыс. будут производиться в рамках судебного производства по ликвидации Versobank.

Versobank занимался преимущественно обслуживанием клиентов за пределами Эстонии. По состоянию на конец 2017 года клиенты хранили в Versobank около €253 млн, что составляет 1,5% объема депозитов в действующих в Эстонии банках. 87% всех депозитов в Versobank приходится на нерезидентов.

Versobank AS - основанное в 1999 году кредитное учреждение, которое действует в Эстонии и на международных финансовых рынках. Контрольным пакетом его акций владел кипрский офшор Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (прежнее название Marfin Popular Bank Ltd). В 2012 году 85% акций Versobank AS купила украинская компания Укрсельхозпром, входящая в холдинг Алеф.