Средства придется вернуть. В ЕС придумали, как использовать замороженные российские активы 26 января, 17:54 Реализация плана предполагает, что активы не будут экспроприированы и будут соблюдены определенные условия (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Юридическая служба Совета ЕС разработала «юридически осуществимый» план по использованию замороженных активов российского Центрального банка на сумму около $36,8 млрд для финансирования восстановления Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.



Реализация плана предполагает, что активы не будут экспроприированы и будут соблюдены определенные условия. Одно из них — основная сумма и проценты по замороженным активам ЦБ РФ будут возвращены России когда-нибудь в будущем.

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Прежде всего, ЕС рассматривает возможность объединить активы, чтобы получить доход, который можно использовать для финансирования восстановления Украины.

Однако управление российскими активами связано с некоторыми рисками. По словам юристов, управление активами ЦБ РФ приведет к убыткам, то компенсация должна быть предоставлена из бюджета ЕС или государствами-членами.

Исполнительный орган ЕС также предупредил, что будет трудно принять решение, пока не будет больше ясности относительно объема активов, которые могут быть использованы, и первым шагом будет их определение. Некоторые оценки свидетельствуют, что активы российского центрального банка, замороженные за границей, составляют 300 миллиардов долларов. Официальные лица ЕС подсчитали, что около 33,8 миллиарда евро из них находятся на депозитах в ЕС, хотя эта цифра еще не окончательная.