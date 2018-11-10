В Администрации президента отреагировали на информацию о выводе миллиардов Януковича через банк Порошенко

У Порошенко рассказали, что в бюджет было возвращено 44 миллиарда гривен, присвоенных ранее фирмами Януковича

В пресс-службе Администрации Президента Украины отреагировали на информацию программы Схемы, совместного проекта Радио Свобода и телеканала UA: Первый, о выводе 2 млрд грн Януковича через Международный инвестиционный банк, контрольный пакет акций которого принадлежит президенту Петру Порошенко.

"Усилиями Генеральной прокуратуры в бюджет возвращено 44 миллиарда гривен, присвоенных ранее фирмами, связанными с Януковичем и его окружением. Все эти средства перечислены в государственный бюджет на основе принятого Верховной Радой закона, под которым стоит соответствующая подпись президента. Он демонстрирует очевидную политическую волю в этом вопросе", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве объяснили, что на указанные средства, в частности, строится 184 общежития для воинов-контрактников, закупается современное оружие для армии, cпроектовано или уже сводится 513 амбулаторий на селе и реализуются другие социально-значимые проекты.

Кроме денег, в государственную собственность возвращены заповедники, леса, земельные участки, акции крупных предприятий и другие активы.

В пресс-службе Международного инвестиционного банка (МИБ) также прокомментировали ситуацию.

"Упомянутые в программе Схемы от 08.11.2018 физические лица открывали банковские счета в АО МИБ на тех же условиях, которые предлагаются всем клиентам-физическим лицам. Такие условия являются публичными. АО МИБ не имело законных оснований для отказа в открытии счетов вышеупомянутым лицам", - говорится в сообщении.

После зачисления средств на счета таких лиц АО МИБ сообщил Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные Законом Украины (О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения). Тогда ГПУ совместно с Госфинмониторингом сразу заблокировали средства на счетах в банке.

Однако после решения суда об отмене ареста средств, АО МИБ не имело права ставить под сомнение законность судебных решений и препятствовать клиентам в дальнейшем распоряжаться своими средствами, которые признаны судом, как законно приобретенные.

В пресс-службе банка отметили, что сейчас на счетах в банке арестованы более 200 млн. грн, дальнейшая судьба которых должна решаться правоохранительными и судебными органами.

Ранее в журналистском расследовании программы Схемы сообщали, что сотни миллионов гривен по депозитам во Всеукраинском банке развития (ВБР) Александра Януковича в 2016-2017 годах были переведены и сняты наличными через кассы Международного инвестиционного банка (МИБ), контрольный пакет акций которого принадлежит президенту Петру Порошенко.

В течение двух лет компаниям и людям, приближенным к старшему сыну экс-президента беглого Александра Януковича, удалось снять около 2 млрд грн наличными.

Чтобы забрать средства из банка ВБР, который находится в процессе ликвидации, вкладчики должны были открыть счета в любом действующем украинском банке - чтобы перечислить туда свои средства. И, оказалось, что почти все экс-работники банка Януковича, с чьих счетов был снят арест, ушли снимать деньги в МИБ - сравнительно небольшой банк, который даже не входит в 20 крупнейших.

Если учесть, что комиссия за выдачу наличных составляет 1% (такая ставка официально указана на сайте МИБ), то только на комиссии финучреждение смогло заработать до 20 млн грн.