Несмотря на инфляцию. В следующем году повышения минимальной зарплаты не будет 28 сентября, 18:07 Последнее запланированное повышение минималки состоится в октябре (Фото:tanja.kitura@gmail.com/Depositphotos)

После повышения минимальной зарплаты первого октября в Украине до 6,7 тыс грн в следующем году этот показатель останется на таком же уровне.

Об этом сообщил в интервью Укринформу председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Юрий Аристов.

«Мы бы очень хотели повышать социальные стандарты, понимая, что в стране высокая инфляция. Но ведь при этом у нас идет война, а в военное время — очень четкие приоритеты, и большинство населения к этому относится с пониманием», — объяснил нардеп.

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В общем, по словам Аристова, на социальную защиту в бюджете на следующий год планируется выделить 403 млрд грн. В частности, почти на 233 млрд грн профинансируют Пенсионный фонд. На жилищно-коммунальные субсидии предусмотрено около 38 млрд грн в рамках бюджетной программы Министерства соцполитики. Кроме того, запланированы субвенции в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты для местных бюджетов.

Напомним, с 1 октября 2022 года размер минимальной зарплаты повысится на 200 грн и составит 6700 грн. В почасовом выражении этот показатель составит 40,46 грн.

Ранее сообщалось, что инфляция в Украине в августе ускорилась до 23,8% в годовом выражении (с начала года — до 19,5%). По прогнозам НБУ к концу 2022 года она составит 31%. Годовая инфляция (декабрь к декабрю 2023 г.), согласно проекту госбюджета на 2023 год, составит 30%.