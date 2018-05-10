Укрзализныця оборудовала платежные терминалы для оплаты билетов на 143 станциях

Оплатить билеты теперь можно будет картой на вокзалах небольших городов и остановочных платформах

Укрзализныця оборудовала 143 станции терминалами для оплаты билетов картой, сообщает LB.ua со ссылкой на соответствующий документ.

Список станций, вокзалов и остановочных платформ, на которых установлены платежные терминалы для оплаты проездных документов, включает также ряд курортных городов. Теперь билеты можно будет оплатить через терминал на о.п. Выдубычи, в Шепетовке, Волновахе, Славянске и других узловых станциях.

Так, 28 терминалов установлены на крупных станциях, 13 - на Юго-Западной железной дороге, 11 - на Донецкой, 18 - на Львовский, по 10 терминалов на Одесской и Южной и 53 - на Приднепровский.

На станции Бугаз (курорт Затока, Одесская область) терминал рассчитывают установить до 15 мая. Также планируют установить терминал Ощадбанка на станции Свалява в Закарпатской области.