Укрсоцбанк собрался судиться с НБУ из-за многомиллионного штрафа

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Укрсоцбанк будет оспаривать решение НБУ
Фото: pixabay/WilliamCho

Укрсоцбанк будет оспаривать решение НБУ

Укрсоцбанк категорически не согласен с обвинениями в ведении рисковой деятельности и будет оспаривать решение Национального банка Украины (НБУ) в судебных инстанциях.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"В связи с тем, что Национальный банк Украины при вынесении решения по результатам проверки не принял во внимание объяснения и возражения банка, банк будет оспаривать решение регулятора в судебных инстанциях", -  говорится в сообщении.

Также в банке утверждают, что все указанные случаи рискованных операций были выявлены банком самостоятельно задолго до проверки Нацбанка, и в большинстве из них клиентам было отказано в обслуживании согласно статье 10 Закона Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ наложил на Укрсоцбанк штраф в размере 30,4 млн грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал 7-е место (58,3 млрд грн) среди 84 действовавших финучреждений.

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