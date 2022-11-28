UKRSIBBANK запускает бесплатные семинары для женщин-предпринимателей - фото
Партнерский проект

UKRSIBBANK запускает бесплатные семинары для женщин-предпринимателей

28 ноября, 15:00

Украинские предпринимательницы получили бесплатную возможность усилить свои бизнес-навыки в рамках программы Women in business 2022. Эта образовательная программа внедряется в виде онлайн-семинаров, которые будут проходить при поддержке UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Видео дня

В условиях войны семинары для развития предпринимательства Women in business дадут женщинам практические знания: для достижения поставленных бизнес-целей, успешного прохождения кризиса, повышения конкурентоспособности на внутреннем и международном рынках, как играть на рынке, когда «правила игры» постоянно меняются, как адаптировать процессы в компании к новым условиям, как построить антикризисную стратегию, нацеленную на развитие, где найти средства и клиентов и как поддержать и мотивировать команду.

Уже четвертый год подряд UKRSIBBANK BNP Paribas Group проводит бизнес-семинары для женщин-предпринимателей. В программе банка Women in business участвуют владелицы и руководительницы бизнеса, которые хотят узнать, как в условиях войны, вынужденных переездов команд и изменения в работе клиентов и партнеров быстро адаптировать бизнес к новым реалиям.

Для этого UKRSIBBANK пригласил менторами семинаров успешных женщин в бизнесе, чтобы они поделились своими знаниями, опытом и экспертизой в важнейших сферах ведения бизнеса.

depositphotos

Фото: depositphotos

Участие в семинарах бесплатное. Во время онлайн-трансляции вы сможете задать вопрос спикеркам на указанные темы.

1. «Адаптация бизнеса к условиям военного положения» — Елена Плахова, директор по управлению репутацией группы компаний «Нова Пошта», 29 ноября в 16:00.

https://www.youtube.com/watch?v=lg2gS_7Zyio

2. «Внедрение антикризисного финансового менеджмента» — Татьяна Герасимова, сертифицированная бизнес-тренер, практикующая бизнес-консультант, 1 декабря в 16:00.

https://www.youtube.com/watch?v=IIdi2tyYe_o

3. «Изменение потребительского спроса: как привлекать средства, новых клиентов и адаптироваться к новым реалиям» — Оксана Бойко, сертифицированная бизнес-тренер, основательница и ведущая школы управленца, 6 декабря в 16:00.

https://www.youtube.com/watch?v=a9tKt1aqcGY

4. «Возможности маркетинга для бизнеса в новых реалиях» — Валерия Толочина, директор по маркетингу в Megogo, 8 декабря в 16:00.

https://www.youtube.com/watch?v=uE_9R7dgziM

5. «Digital во время войны: новые социальные тренды и коммуникация» — Зоя Лoбод, совладелица digital-агентства Lobods, digital-консультант, 13 декабря в 16:00.

https://www.youtube.com/watch?v=MqiFUI7BGp0

6. «Антикризисная коммуникация с сотрудниками. Сохранение мотивации команды. Ментальное здоровье» — Анастасия Бортник, сертифицированная бизнес-тренер, консультант по управлению и персональному бренду, 15 декабря в 16:00.

https://www.youtube.com/watch?v=AwzmcAM738A

Присоединяйтесь к семинарам онлайн без предварительной регистрации. Включите оповещение на анонсе трансляции, чтобы вам пришло напоминание об интересующем вас семинаре.

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов НВ
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Предприниматели всегда были движущей силой экономики Украины. Особенно сейчас, во время войны, они стремятся продолжать свою деятельность и создают новые бизнесы. Так, по данным исследования Mastercard SME Index (2022) 61% предпринимателей не остановили свою деятельность, и 53% из них верят в полное восстановление в течение одного — трех лет.

Согласно исследованиям, с апреля 2022 г. украинский бизнес начал возобновляться. Как молодые, так и опытные предприниматели сталкиваются с разными вызовами. В частности: нехватка финансирования, клиентов и работников или каналов сбыта, а заодно и практического опыта, успешных кейсов построения стратегии в условиях сильной турбулентности и положительных примеров управленческих решений.

В то же время, практика показывает, что женщины в бизнесе быстрее адаптируются и преодолевают препятствия на пути к успеху. Чтобы преодолеть кризис, предпринимательницы трансформируют бизнес, переходят в e-commerce, ищут альтернативные каналы сбыта или релоцируют предприятия внутри страны и за рубеж.

Поэтому поддержка UKRSIBBANK, входящего в международную финансовую группу BNP Paribas, образовательной инициативы Women in business является логичной. Ведь банк является активным промоутером устойчивого развития, участником Сети Глобального договора ООН в Украине и выступает за сокращение гендерного неравенства в бизнес-среде.

Банк продолжает инициативы, цель которых — расширить экономические возможности женщин и обеспечить равные возможности представительства на высших уровнях принятия решений в политической и общественной жизни. Присутствие женщин во всех отраслях экономики создает гармонию в принятии решений и дает многосторонний взгляд на ситуацию.

«Способность быть гибкими, адаптироваться под современные реалии, устойчивость и стремление развивать собственное дело — важные условия восстановления Украины, как более инновационной и технологической страны с устойчивой экономикой. Мы видим, как несокрушимые и свободные украинские предпринимательницы вдохновенно ищут возможности, поэтому как преданные партнеры мы готовы оказать поддержку, которая поможет им развивать и масштабировать бизнес. В этом году спикерки наших семинаров поделятся опытом и экспертизой работы во время военного положения, предоставят практические лайфхаки, как действовать в разных ситуациях. Нашей программой „Women in business“ мы поддерживаем женщин в бизнесе, поощряем людей с различными знаниями создавать и развивать бизнес, вносим свой позитивный вклад в восстановление и развитие украинской экономики», — рассказывает Янина ОЛЬХОВСКАЯ, директор по вопросам коммуникаций, корпоративной социальной ответственности и вовлеченности UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Теги Бизнес Экономика UKRSIBBANK womeninbusiness Янина Ольховская

Делитесь материалом


Facebook
Twitter
Telegram


Другие лонгриды

29 ноября, 21:15
Городской кроссовер в снегах Прикарпатья. Пять впечатлений от зимнего тест-драйва Nissan Qashqai
29 ноября, 15:52
Партнерский проект
Etsy, eBay та Amazon. Як українським підприємцям почати працювати на міжнародних маркетплейсах
29 ноября, 14:27
Партнерский проект
Как сфера культуры поддерживает Украину с начала войны
24 ноября, 16:44
Партнерский проект
Як релокувати виробництво в інший регіон України та про що треба пам’ятати підприємцю, який переїжджає

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X