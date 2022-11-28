Украинские предпринимательницы получили бесплатную возможность усилить свои бизнес-навыки в рамках программы Women in business 2022. Эта образовательная программа внедряется в виде онлайн-семинаров, которые будут проходить при поддержке UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

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В условиях войны семинары для развития предпринимательства Women in business дадут женщинам практические знания: для достижения поставленных бизнес-целей, успешного прохождения кризиса, повышения конкурентоспособности на внутреннем и международном рынках, как играть на рынке, когда «правила игры» постоянно меняются, как адаптировать процессы в компании к новым условиям, как построить антикризисную стратегию, нацеленную на развитие, где найти средства и клиентов и как поддержать и мотивировать команду.

Уже четвертый год подряд UKRSIBBANK BNP Paribas Group проводит бизнес-семинары для женщин-предпринимателей. В программе банка Women in business участвуют владелицы и руководительницы бизнеса, которые хотят узнать, как в условиях войны, вынужденных переездов команд и изменения в работе клиентов и партнеров быстро адаптировать бизнес к новым реалиям.

Для этого UKRSIBBANK пригласил менторами семинаров успешных женщин в бизнесе, чтобы они поделились своими знаниями, опытом и экспертизой в важнейших сферах ведения бизнеса.

Фото: depositphotos

Участие в семинарах бесплатное. Во время онлайн-трансляции вы сможете задать вопрос спикеркам на указанные темы.

1. «Адаптация бизнеса к условиям военного положения» — Елена Плахова, директор по управлению репутацией группы компаний «Нова Пошта», 29 ноября в 16:00.

2. «Внедрение антикризисного финансового менеджмента» — Татьяна Герасимова, сертифицированная бизнес-тренер, практикующая бизнес-консультант, 1 декабря в 16:00.

3. «Изменение потребительского спроса: как привлекать средства, новых клиентов и адаптироваться к новым реалиям» — Оксана Бойко, сертифицированная бизнес-тренер, основательница и ведущая школы управленца, 6 декабря в 16:00.

4. «Возможности маркетинга для бизнеса в новых реалиях» — Валерия Толочина, директор по маркетингу в Megogo, 8 декабря в 16:00.

5. «Digital во время войны: новые социальные тренды и коммуникация» — Зоя Лoбод, совладелица digital-агентства Lobods, digital-консультант, 13 декабря в 16:00.

6. «Антикризисная коммуникация с сотрудниками. Сохранение мотивации команды. Ментальное здоровье» — Анастасия Бортник, сертифицированная бизнес-тренер, консультант по управлению и персональному бренду, 15 декабря в 16:00.

Присоединяйтесь к семинарам онлайн без предварительной регистрации. Включите оповещение на анонсе трансляции, чтобы вам пришло напоминание об интересующем вас семинаре.

Предприниматели всегда были движущей силой экономики Украины. Особенно сейчас, во время войны, они стремятся продолжать свою деятельность и создают новые бизнесы. Так, по данным исследования Mastercard SME Index (2022) 61% предпринимателей не остановили свою деятельность, и 53% из них верят в полное восстановление в течение одного — трех лет.

Согласно исследованиям, с апреля 2022 г. украинский бизнес начал возобновляться. Как молодые, так и опытные предприниматели сталкиваются с разными вызовами. В частности: нехватка финансирования, клиентов и работников или каналов сбыта, а заодно и практического опыта, успешных кейсов построения стратегии в условиях сильной турбулентности и положительных примеров управленческих решений.

В то же время, практика показывает, что женщины в бизнесе быстрее адаптируются и преодолевают препятствия на пути к успеху. Чтобы преодолеть кризис, предпринимательницы трансформируют бизнес, переходят в e-commerce, ищут альтернативные каналы сбыта или релоцируют предприятия внутри страны и за рубеж.

Поэтому поддержка UKRSIBBANK, входящего в международную финансовую группу BNP Paribas, образовательной инициативы Women in business является логичной. Ведь банк является активным промоутером устойчивого развития, участником Сети Глобального договора ООН в Украине и выступает за сокращение гендерного неравенства в бизнес-среде.

Банк продолжает инициативы, цель которых — расширить экономические возможности женщин и обеспечить равные возможности представительства на высших уровнях принятия решений в политической и общественной жизни. Присутствие женщин во всех отраслях экономики создает гармонию в принятии решений и дает многосторонний взгляд на ситуацию.

«Способность быть гибкими, адаптироваться под современные реалии, устойчивость и стремление развивать собственное дело — важные условия восстановления Украины, как более инновационной и технологической страны с устойчивой экономикой. Мы видим, как несокрушимые и свободные украинские предпринимательницы вдохновенно ищут возможности, поэтому как преданные партнеры мы готовы оказать поддержку, которая поможет им развивать и масштабировать бизнес. В этом году спикерки наших семинаров поделятся опытом и экспертизой работы во время военного положения, предоставят практические лайфхаки, как действовать в разных ситуациях. Нашей программой „Women in business“ мы поддерживаем женщин в бизнесе, поощряем людей с различными знаниями создавать и развивать бизнес, вносим свой позитивный вклад в восстановление и развитие украинской экономики», — рассказывает Янина ОЛЬХОВСКАЯ, директор по вопросам коммуникаций, корпоративной социальной ответственности и вовлеченности UKRSIBBANK BNP Paribas Group.