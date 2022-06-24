У Смелянского будет свой банк. Антимонопольный комитет разрешил Укрпоште приобрести Альпари
Игорь Смелянский, CEO Укрпочты (Фото:Наталья Кравчук / НВ)
Антимонопольный комитет Украины предоставил Укрпоште разрешение на приобретение Альпари Банка.
Об этом в Telegram сообщил гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский.
«В условиях, когда многие отделения банков закрыты, нет связи и там работает исключительно Укрпошта, очень важно появление современных банковских услуг. Укрпошчта взялась за эту задачу. А еще — за задачу сэкономить средства стране, которой важна каждая гривна в бюджете. 10 миллиардов гривен за 3−4 года!» — написал он.
Окончательное решение по сделке еще должен одобрить Нацбанк Украины, добавил Смелянский.
Как сообщалось, о том, что Укрпошта обратилась в АМКУ за разрешением на покупку Альпари Банка, стало официально известно еще в январе 2022 года.
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