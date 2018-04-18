Укрпочта получила лицензию на денежные переводы

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил Укрпочте лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Кроме того, НБУ зарегистрировал договоры об участии Укрпочты в международных платежных системах VISA и MasterCard, а также начал процедуру вступления компании в Национальную платежную систему Украинское платежное пространство.

Теперь Укрпочта сможет осуществлять обслуживание клиентов с использованием платежных карточек, отмечает регулятор. Это создаст новые возможности для доступа к финансовым услугам населения в сельской местности и отдаленных районах Украины, будет способствовать увеличению уровня безналичных расчетов в стране и повышению качества на рынке платежных услуг.

На сегодняшний день лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов имеют 61 небанковское финансовое учреждение, а теперь и национальный оператор почтовой связи Укрпочта.

Напомним, осенью прошлого года Укрпочта сообщила, что рассматривает три сценария развития финансовых услуг – или самостоятельно, или путем покупки банка, или сотрудничества с другими финучреждениями. Также в Укрпочте добавили, что компания уже ведет переговоры с некоторыми банками с целью стратегического партнерства.

При этом, НБУ заявили, что не поддерживают покупку Укрпочтой банка.

В Министерстве финансов Украины позже заявили о готовности поддержать стратегическое партнерство Укрпочты с госбанками, однако, как и НБУ, выступили против покупки почтовым оператором банка.

В феврале этого года руководство Укрпочты и Первого украинского международного банка (ПУМБ) Рината Ахметова договорились о предоставлении финансовых услуг для клиентов банка через систему почтового оператора.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании состоит из 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.