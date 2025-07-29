Государственный Укрэксимбанк, впервые в истории банка, получил престижную награду «Лучший банк в Украине для корпоративного бизнеса» по результатам профессионального международного рейтинга Euromoney Awards for Excellence 2025. Эта награда подтверждает ведущие позиции Укрэксимбанка на рынке финансовых услуг для корпоративного сегмента и стратегическую роль для украинской экономики.

«Высокая оценка от Euromoney — это признание эффективного внедрения стратегии развития Укрэксимбанка, а также свидетельство существенных положительных сдвигов в деятельности банка, его репутации среди участников финансового рынка и клиентов. Укрэксимбанк и в дальнейшем будет сосредотачивать усилия на поддержке корпоративных клиентов, развитии критически важных и приоритетных отраслей, а также на глубокой трансформации организационной структуры, совершенствовании операционных процессов и внедрении ESG инициатив», — комментирует Глава правления Укрэксимбанка Виктор Пономаренко.

Укрэксимбанк для корпоративных клиентов: топ-3 факта

В течение 2024 года Банк профинансировал более 200 корпоративных клиентов на общую сумму 21,8 млрд грн.

По состоянию на 1 января 2025 года : кредитный портфель юридических лиц Банка составил 78,5 млрд грн; портфель средств клиентов — юридических лиц достиг 170,0 млрд грн, что на 20,4 млрд грн больше, чем в 2024 году ( без учета переоценки по валютному курсу).

В сотрудничестве с международными финансовыми учреждениями — Всемирным банком, ЕИБ, ЕБРР и ЕИФ — Банком за время своей работы на рынке Украины профинансировано проектов на более чем 1 млрд евро.

Справочно

Euromoney Awards for Excellence 2025 — один из самых авторитетных рейтингов в мировой финансовой индустрии, который ежегодно определяет лучшие банки по различным направлениям деятельности, основываясь на оценках экспертов и опросах клиентов.

Euromoney — это международный аналитический журнал о банковском деле и финансовых рынках, издаваемый с 1969 года. Аудитория журнала включает руководство высшего звена крупных компаний, инвесторов и представителей финансового сектора со всего мира. Рейтинги Euromoney считаются одними из самых авторитетных в мире.