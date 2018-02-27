Укрэксимбанк разместит облигации под вдвое высшую ставку, чем Украина - СМИ

Расчетный курс в рамках размещения зафиксирован на уровне 27 грн/$

Ориентир доходности 3-летних гривневых еврооблигаций государственного Укрэксимбанка составляет 16-16,5% годовых.

Об этом сообщил источник в банковских кругах, передает Интерфакс-Украина.

По данным собеседника, расчетный курс в рамках размещения зафиксирован на уровне 27 грн/$.

Отмечается, что роад-шоу выпуска проходило в ряде европейских стран с 20 февраля 2018 года. Объем выпуска в настоящее время еще не определен. Закрытие книги заявок ожидается во вторник, 27 февраля.

Лид-менеджерами выступают Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc (оба - Великобритания).

Добавим, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемому выпуску гривневых еврооблигаций Укрэксимбанка долгосрочный предварительный рейтинг В- (спекулятивний) и рейтинг восстановления активов RR4 (середні перспективи повернення інвестицій при дефолті 31-50%).

Ранее сообщалось, что Украина в сентябре разместила еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения.

Напомним, Укрэксимбанк в середине февраля 2018 года обнародовал среди инвесторов предварительный проспект эмиссии гривневых еврооблигаций.

В документе говорится, что ценные бумаги выпускаются в форме кредитных нот (loan participation notes, LPN). Их непосредственным эмитентом выступит специально созданная компания (SPV) Укрэксимбанка - Biz Finance PLC (Великобритания).

LPN будут выпускаться в гривне, в то же время выплаты процентного дохода и погашение будут осуществляться в долларах США по действующему на момент платежа курсу Национального банка Украины (НБУ).

Предполагается, что ноты будут эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов – ред) со сроком обращения до пяти лет.

Напомним, что в 2011 году, Укрэксимбанк уже выпускал подобные ценные бумаги, на сумму эквивалентную $300 млн. Кредитные ноты были погашены в феврале 2014 года, в соответствии с установленным сроком обращения. Ставка купона по ценным бумагам была установлена на уровне 11% годовых.

В настоящее время в обращении находятся реструктуризированные в 2015 году три выпуска кредитных нот Укрэксимбанка со сроками погашения в 2022, 2023 и 2024 годах.

Кроме того, в феврале стало известно, что Укрэксимбанк стал одним из крупнейших покупателей облигаций внутреннего государственного займа.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его собственником является государство.