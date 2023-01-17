Год после скандала. Как война и репутационный конфликт повлияли на Укрэксимбанк — интервью с главой банка Сергеем Ермаковым 17 января, 10:07 Эксклюзив NV Сергей Ермаков (Фото:НВ/Александр Медведев)

Председатель правления Укрэксимбанка Сергей Ермаков рассказал NV Бизнес, как банк встретил войну, какие настроения среди клиентов, почему банк показывает убытки и готов ли к блэкауту.

Финансовые результаты государственного Укрэксимбанка, после рекорда в 2,7 млрд грн в 2021 году, изменились на убытки. Результат за 11 месяцев 2022-го — минус 7,7 млрд грн. Это самый плохой результат среди всех финучреждений Украины.

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К тому же Укрэксимбанк до сих пор ощущает последствия скандала с журналистами Схем — еще ведутся суды банка с работниками, которые хотят восстановиться на своих должностях после увольнения.

После отставки Евгения Мецгера, по результатам конкурса, банк возглавил его заместитель, молодой банкир Сергей Ермаков.

Особенность Укрэксимбанка: он всегда считался учреждением, тесно связанным с властью и осуществлявшим финансирование крупных государственных проектов. Сейчас во время войны банк задействован в финансировании оборонных проектов страны.

В интервью NV Бизнес Сергей Ермаков рассказал, как банк переживает войну, закрыт ли конфликт с журналистами Схем и как это изменило банк, как происходит коммуникации с властями, на чем банк зарабатывает, а на чем теряет и нужна ли ему докапитализация.

Начало войны, конфликт со Схемами, коммуникации с властью

