С понижением цены. Укрэксимбанк выставил на продажу проблемные кредиты на 100 млрд грн 9 февраля, 12:58 Центральный офис Укрэксимбанка в Киеве (Фото:JSC Ukreximbank / Facebook)

Государственный Укрэксимбанк пустит с молотка проблемные кредиты на 100 млрд грн.

Государственный Укрэксимбанк выставил на продажу проблемные кредиты на общую сумму 100 млрд грн по голландской системе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

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В ходе первого аукциона на платформе электронной системы OpenMarket Государственного предприятия СЕТАМ к продаже предлагаются долговые обязательства одного из бывших лидеров мясоперерабатывающей промышленности Черкасского региона — ООО Черкасская Продовольственная Компания. Торги назначены на 9 марта.

Среди активов, которые переданы банку в обеспечение выполнения должниками своих кредитных обязательств и будут выставляться на продажу — промышленные, торговые здания и сооружения, объекты незавершенного строительства, массивы земельных участков в Киевской области, активы агропромышленного комплекса и помещения заводов в городах Днепр, Черкассы и Луцк.

По данным НБУ, доля неработающих кредитов в украинских банках выросла до 38% — 432 млрд грн в денежном выражении.