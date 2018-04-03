Украинцы за три месяца вывели валюты за рубеж, как за весь прошлый год

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам трех месяцев (январь-март) 2018 года выдал 290 электронных индивидуальных валютных лицензий.

Об этом FinClub сообщили в НБУ.

Сумма операций по 282 з них составила $6,5 млн.

Наблюдается рост спроса со стороны клиентов украинских банков на эту услугу в сравнении со второй половиной 2017 года, когда НБУ начал выдавать такие лицензии, отмечает регулятор.

"С 3 июля 2017 года и по состоянию на конец 2017 года было выдано 402 электронных индивидуальных лицензии. Операции были проведены по 368 из них на сумму почти 9 млн долларов в эквиваленте", - говорится в сообщении Нацбанка.

Читайте также: Что дала украинцам электронная валютная лицензия

Нацбанк летом 2017 года облегчил украинцам вывод валюты за рубеж. НБУ начал выдавать электронные индивидуальные валютные лицензии физлицам, кроме предпринимателей, на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных операций.

Лицензия разрешает проведение трех видов валютных операций: инвестиции за границу, размещение средств на собственных счетах за пределами Украины, выполнение обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.

На основании такой лицензии физлицо, в частности, может в течение одного календарного года перечислить через уполномоченный банк иностранную валюту за границу на общую сумму в эквиваленте до $50 тыс.

Первыми счастливцами стали украинцы, которые купили за границей недвижимость, ценные бумаги и пополнили счета.